Koude 20ste editie Stertil survivalrun

zo 12 maart 2023 20.42 uur

KOOTSTERTILLE - Na twee jaar wachten wegens corona vond zondag eindelijk de 20ste jubileum editie plaats van de Stertil Survivalrun in Kootstertille. Naast dat het een feestelijke jubileum editie was werd er ook gestreden om het Nederlands Kampioenschap bij de Middellange Survival Run.

De afgelopen weken zijn er al veel vrijwilligers in touw geweest om een uitdagend parcours neer te zetten voor deze bijzondere editie. Vandaag mochten dan eindelijk de ruim 1400 deelnemers aan de start verschijnen en een route van 4,5,8 of 11 kilometer afleggen met uitdagende hindernissen.

Een extra uitdaging dit jaar was het echte \'Tilster Survivalweer’. De deelnemers en vrijwilligers trotseerden de kou door sneeuw, regen en wind!

De deelnemers bij de Jeugd Survival Run D (8-9 jaar) en Jeugd Survival Run C (10-11 jaar) verschenen om 9.30 aan de start. De eerste lopers van de JSR-C werden weggeschoten door burgemeester Oebele Brouwer, op hetzelfde moment werden de deelnemers van de JSR-D een kilometer verderop weggeschoten door de kinderburgemeester Lisanne Hiemstra. Na dit eerste startschot vertrok er iedere 4 minuten een groep tot om 14.00 het laatste schot klonk.

Om half 11 barstte de strijd om het Nederlands Kampioenschap Middellange Survival Run los. Er lag voor hun een uitdagend parcours van 11 kilometer klaar. De eindhindernis bleek nog een flinke uitdaging en de strijd om podiumplaatsen was spannend.

Thom van Cappellen uit Zelhem mag zich Nederlands Kampioen noemen bij de heren en kwam in een tijd van 1 uur en 23 minuten over de finish. Bo de Groot uit Veenendaal werd Nederlands Kampioen bij de dames en kwam na 1uur en 52 minuten over de finish.

Naast de verschillende wedstrijdcategorieën waren er ook veel recreatieve deelnemers in touw. Jong en oud, getraind en ongetraind, uit binnen en buitenland gingen de strijd aan bij de verschillende afstanden. Er was veel te zien voor het publiek het was dan ook gezellig druk op het parcours en het start/finish terrein. De organisatie is tevreden over het verloop van deze speciale editie. Samen met de vele vrijwilligers is ook deze editie weer succesvol verlopen.

Eerste prijs winnaars wedstrijd categorieën:

JSR D Heren: Jelke van der Meijden uit Oentsjerk

JSR D Dames: Marrit Nauta uit Noardburgum

JSR C Heren: Tomas Bosma uit Huis ter Heide

JSR C Dames: Anne van Schuppen uit Driebergen

JSR B Heren: Thygo de Vries uit Heerenveen

JSR B Dames: Nova Werps uit Leeuwarden

JSR A Heren: Germ Terpstra uit Tsjom

JSR A Dames: Irene Groen uit Nijeberkoop

BSC Heren: Wessel Piersma uit Appelscha

BSC Dames: Robin Imre Wellen uit Dedemsvaart

MSR Heren: Thom van Cappellen uit Zelhem

MSR Dames: Bo de Groot uit Veenendaal

