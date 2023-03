Gratis dag in Natuurmuseum Fryslân groot succes

di 07 maart 2023 15.49 uur

LEEUWARDEN - Dit jaar kan iedereen het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden gratis bezoeken op donderdagen die buiten de officiële schoolvakanties vallen. De eerste donderdag trok 200 bezoekers, maar inmiddels is dit aantal in twee maanden tijd opgelopen tot zo'n 600 bezoekers per donderdag.

Het zijn dus drukke gratis donderdagen in het museum. De medewerkers hadden wel op veel belangstelling gerekend, maar dat dit zoveel zo zijn is boven verwachting. Directeur Froukje Hernamdt: "We zijn blij verrast. Ik loop vaak rond, spreek veel mensen en we zien echt dat we nieuwe doelgroepen bereiken. Mensen die nog nooit in het museum zijn geweest bijvoorbeeld, omdat ze simpelweg geen kaartje kunnen kopen. We zien veel nieuwkomers, maar ook ouderen die een dagje uit gaan en gezinnen die na schooltijd komen. In overleg met de coördinatoren weten we ook veel mensen uit achterstandswijken te bereiken."

Het idee van de gratis donderdag komt voort uit het 100-jarig jubileum dat het museum dit jaar viert. Hernamdt: "Als je jarig bent, ga je trakteren. Het leek ons een mooi cadeau om een gratis dag in te stellen. Gelukkig zijn er veel fondsen en overheden die dit een sympathiek idee vinden en een financiële bijdrage doen. Het is een positief verhaal en het levert veel goodwill op. We gaan ook echt ons best doen om de gratis dag na het jubileumjaar op de een of andere manier door te zetten."

En niet alleen fondsen en overheden staan positief tegenover de gratis dag. "Er wordt door andere musea goed naar ons gekeken. Ik krijg er ook veel vragen over. Veel musea willen andere doelgroepen bereiken, maar weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken. We zijn wat dat betreft echt een voorbeeld voor de rest".

Om de drukte in het museum in goede banen te leiden zijn er onlangs een aantal spelregels ingevoerd. Zo worden er op de gratis donderdagen geen schoolgroepen meer ontvangen. Het onderwijs krijgt altijd een educatief programma aangeboden, maar kunnen op de drukke donderdagen niet goed begeleid worden.

Schoolgroepen kunnen tegen gereduceerd tarief wel terecht op de andere werkdagen van de week. Verder moeten andere groepen (sportclubs, scouting, BSO) zich van te voren melden. Op deze manier is beter in de hand te houden hoeveel groepen er tegelijkertijd binnen zijn.

Praktisch

De gratis donderdag geldt gedurende het hele jaar 2023, officiële landelijke schoolvakanties uitgezonderd zoals deze zijn vermeld op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

(dit geldt voor regio Noord, Midden en Zuid). De actie is gericht op individuele bezoekers en specifieke groepen, maar geldt niet voor schoolgroepen.

Groepen vanaf tien personen moeten zich voor de gratis donderdag van te voren aanmelden via evenementen@natuurmuseumfryslan.nl.

Tijdens de gratis donderdag kunnen bezoekers voor één euro een rit in de OnderWaterSafari maken. Er is een bepaald aantal plaatsen per dag beschikbaar en online reserveren wordt daarom sterk aanbevolen. Meer informatie is te vinden op www.natuurmuseumfryslan.nl.

De gratis donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis, Leeuwarder Ondernemers Fonds, Old Burger Weeshuis, Gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en het Kansfonds.