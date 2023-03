Cast Musical De Tocht schaatst 200 km Elfstedentocht

wo 01 maart 2023 12.30 uur

LEEUWARDEN - Om zich in te leven in hun rol gaat de cast van Musical De Tocht op 26 maart zoveel mogelijk Elfsteden-kilometers schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Nog nooit eerder werd de tweehonderd kilometer lange Elfstedentocht geschaatst op een 400 meter baan, dit lijkt dan ook een onmogelijke opgave en dus roept de organisatie de hulp in van het publiek om mee te schaatsen. Jong en oud kan meedoen, de opbrengst van het inschrijfgeld gaat volledig naar het goede doel; stichting Spieren voor Spieren.

Samen met de Sven Kramer Academy, Sport Fryslân en De Elfstedenhal heeft de organisatie van Musical de Tocht de allerlaatste dag dat er dit seizoen ijs ligt, aangegrepen om dit bijzondere evenement te organiseren. Het startschot wordt gegeven door de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden Wiebe Wieling.

Alternatief voor de Weissensee

Eerder deze maand stonden acteurs Wolter Weulink en Nino Ruiter ook al op het ijs van de Weissensee in Oostenrijk om daar de alternatieve Elfstedentocht te schaatsen. Die tocht ging echter niet door vanwege sneeuwval. "Ik vind het te gek dat ik zo alsnog de uitdaging aan kan gaan om die 200 kilometer te gaan schaatsen. Dit zijn 1000 bochten, wel een stuk meer dan in Oostenrijk…" aldus Weulink.

'Samen maakt alles sterker’

Dit motto van Musical De Tocht geldt voor het verhaal in de voorstelling maar ook zeker voor het kunnen voltooien van de Elfstedentocht, want elke kilometer die je schaatst moet je zelf doen, maar alleen samen haal je de finish. Dat is de reden dat publiek zich kan inschrijven voor één of meerdere etappes. Een etappe is bijvoorbeeld van Leeuwarden naar Sneek en dat is 22 kilometer. Het inschrijfgeld staat gelijk aan het aantal kilometers van de etappe waar men zich voor inschrijft in dit geval is dat 22 euro. Dit geld gaat rechtstreeks naar Spieren voor Spieren.

Wie mogen meedoen?

Iedereen die kan schaatsen mag meedoen. Bij elke etappe is plaats voor 125 deelnemers. Naast de open call zal Musical de Tocht mystery guests uitnodigen om zich in te schrijven en een stuk van de Elfstedenroute mee te schaatsen.

Spieren voor Spieren

In Nederland zijn er 20.000 kinderen met een spierziekte en elk jaar weer krijgen zo’n 200 tot 250 ouders te horen dat hun kind een ernstige spierziekte heeft. Spieren voor Spieren zet zich in voor deze kinderen en hun gezinnen en vindt het van het allergrootste belang om op een zo jong mogelijke leeftijd te weten of een kind een spierziekte heeft. Iedere dag telt bij de aanpak van spierziekten. Want een spier eenmaal verloren komt nooit meer terug.

Vanaf woensdag kan iedereen zich inschrijven op www.musicaldetocht.frl.