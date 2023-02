Staking: donderdag geen treinverkeer Arriva

do 02 februari 2023 10.12 uur

FEANWâLDEN - Door een staking rijden er donderdag 2 februari geen treinen in Friesland en niet tussen Groningen-Leeuwarden. Dat meldt Arriva. De bussen rijden verder wel.

Arriva heeft in de ochtend nog wel geprobeerd om een passende dienstregeling te maken in Friesland en Groningen met de medewerkers die zich niet als staker hebben gemeld. "Helaas is dit voor de treinen in Fryslân en deels in Groningen niet gelukt. Ook treinvervangend vervoer zal op deze verbindingen niet rijden."

Waarom sommige treinen wel rijden

De aangekondigde staking van donderdag geldt alleen voor vestiging Leeuwarden. Arriva kan donderdag wel treinen tussen Groningen-Winschoten, Groningen-Veendam en Groningen-Weener (met de treinvervangende busverbinding/snelbus tussen Groningen-Leer) rijden, omdat op die treinverbindingen machinisten werken van de vestiging Groningen.

Volgende week staking busvervoer

Voor volgende week is er een staking aangekondigd in het busvervoer van maandag tot en met vrijdag. Omdat sommige chauffeurs onder de CAO vallen van het treinvervoer, kan het zijn dat er donderdag ook enkele buslijnen niet rijden.

Check 9292.nl of er eventueel ook bussen uitvallen.