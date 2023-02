Bromfietser ernstig gewond bij aanrijding

ma 30 januari 2023 11.22 uur

URETERP - Een 46-jarige bromfietser uit Ureterp is maandag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een 28-jarige automobilist uit Leeuwarden. Het ongeval vond omstreeks 10.49 uur plaats op het fietspad langs de Opgong (N917) bij Ureterp.

Twee ambulances, de politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse naar de ambulance gebracht voor behandeling. De Opgong was vanwege het ongeval enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Omstreeks 11.30 uur is de ambulance met het slachtoffer met grote spoed vertrokken naar het ziekenhuis. De arts, die met de traumahelikopter ter plaatse was gekomen, is meegegaan. De rest van het Mobiel Medisch Team maakte zich daarna klaar om weer per heli te vertrekken naar Groningen.

De forensische opsporing van de politie startte een onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De auto werd in de zijkant geraakt. De bestuurster was afgeslagen naar een oprit en had de bromfietser die richting Ureterp reed, over het hoofd gezien.

