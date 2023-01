Skûtsje Nooit Gedacht naar binnen voor restauratie

wo 11 januari 2023 13.12 uur

DROGEHAM - Na een lange reis uit Parijs kwam het skûtsje Nooit Gedacht in oktober thuis in Kootstertille. Het skûtsje werd namelijk in 1901 gebouwd op de werf van Joon Molles van der Werf in Kootstertille. Het schip kende vervolgens verschillende eigenaren en functies: namelijk onder meer als vrachtschip, woonboot en als bed & breakfast.

Het skûtsje wordt nu gerestaureerd binnen het werkgelegenheidsproject het Beurtschip in Drogeham. Woensdag werd het skûtsje voor de restauratie naar binnengebracht. Gelet op de afmetingen en het gewicht van het skûtsje was dit een hele onderneming, zoals ook op de foto's is te zien.

