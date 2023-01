Acteurs uit Musical De Tocht schaatsen alternatieve Elfstedentocht

wo 04 januari 2023 10.37 uur

LEEUWARDEN - Acteurs uit spektakelmusical De Tocht trainen al enige tijd om op 24 januari 2023 de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk te gaan schaatsen.

Wolter Weulink, een van de hoofdrolspelers, ziet dit als een goede voorbereiding op de musical, die volgend jaar oktober in Leeuwarden in premiére gaat. Hij doet het niet alleen. Wolter krijgt gezelschap van acteur Nino Ruiter die in de musical een ensemblerol voor zijn rekening neemt en understudy is voor één van de hoofdrolspelers.

Weulink en Ruiter maken in de musical De Tocht deel uit van een vriendengroep die hebben afgesproken om, als het moment daar is, de Elfstedentocht te gaan rijden. \'Een tocht die we uiteraard zelf nooit hebben gereden,’ vertelt Nino Ruiter, die ook in Soldaat van Oranje – De Musical en Zodiac speelde. \'Maar om dat gevoel te krijgen, om 200 kilometer te schaatsen in koude omstandigheden, is het next best om de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk te schaatsen. Ik houd ervan om me in een rol te verdiepen. Ik ben blij dat ik dat samen met Wolter ga beleven. Het is keihard trainen en ik hoop dat onze voorbereidingstijd lang genoeg is geweest om de tocht uit te rijden.’

De musical De Tocht is vanaf het najaar in Leeuwarden te zien. Met een 360º ijsvloer van 2.000m2 en de nieuwste theatertechnieken, zullen 1.460 toeschouwers iedere avond de Elfstedentocht samen beleven met de hoofdpersonen in een verhaal dat alles in zich heeft. Eerder is bekend gemaakt dat Nandi van Beurden en Thijs Meester de rollen van Annet en Jelmer gaan spelen.

In een spectaculaire muzikale theaterbeleving word je meegezogen in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje...

Is de band van vroeger sterk genoeg? Of zijn de geslagen barsten te diep en verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken? De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.musicaldetocht.frl