Kapper Johan gaat met pensioen

za 24 december 2022 17.23 uur

KOLLUM - Voor Johan van der Meer, eigenaar van "Kapsalon Johan " aan de Voorstraat in Kollum was het zaterdag zijn laatste werkdag in zijn eigen kapsalon. Johan gaat genieten van zijn pensioen. Gea Idsardi heeft bijna 28 jaar met Johan samen gewerkt en zij neemt vanaf 27 december de kapsalon over. De kapsalon krijgt de nieuwe naam "Haarsalon Gea", waar Johan op vrijdag en zaterdag komt meewerken.

In de kapsalon kwamen veel klanten langs, die Johan feliciteerden met deze dag. ’s Middags was er in de kapsalon live muziek van Marco Doevedans en een hapje en een drankje voor de klanten. De vernieuwde kapsalon zal na een verbouwing op 14 januari 2023 weer worden geopend.

