Ongeluk voor dronken automobilist (49)

za 24 december 2022 08.52 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân kreeg vrijdagavond een rijverbod van 8 uur. De man had omstreeks 20.55 uur een eenzijdig ongeval veroorzaakt op de Tsjaerderdyk bij Idaerd.

De man was onder invloed van alcohol. Later op het bureau blies hij 740 µg/l. Het rijbewijs is bovendien ingevorderd en er is een proces-verbaal opgemaakt.