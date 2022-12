Woningbouw op voormalige ABD-locatie

za 24 december 2022 08.00 uur

DRACHTEN - Aan de Burgemeester Wuiteweg 136 in Drachten wordt binnenkort woningbouw gerealiseerd. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het plan op de voormalige ABD locatie.

Het is de bedoeling om op de plek 8 woningen (aaneengeschakeld in 2 woonlagen) te realiseren en 18 appartementen in woongebouwen variërend tot maximaal 4 woonlagen (en plat dak). Deze indeling is in samenwerking met gemeente (stedenbouw en wonen) tot stand gekomen, zodat er een gedegen en passend plan ligt.

Voor omwonenden en belangstellenden organiseerde de ontwikkelaar op 6 april 2022 al een inloopavond. De tijdens die avond gestelde vragen zijn door de ontwikkelaar schriftelijk beantwoord. Een aantal omwonenden vroeg om een schaduwstudie, omdat het appartementengebouw hoger wordt dan garagegebouwen. Die schaduwstudie is uitgevoerd en door de ontwikkelaar aan de vragenstellers beschikbaar gesteld.

Andere omwonenden spraken hun zorg uit over de parkeersituatie. Het parkeren bij de geschakelde woningen wordt opgelost op eigen terrein. Voor de appartementen worden aan de zijde van de Blaauboerperk voldoende openbare parkeerplaatsen aangelegd. Het parkeren concentreert zich aan de zijde van de Blaauboerperk, Fabriciuslaan en aan de zijde van de Burgemeester Wuiteweg, hierdoor blijft er voldoende ruimte over groen en ruimtelijke opzet vanaf de Burgemeester Wuiteweg.