Harry van der Molen stopt als Tweede Kamerlid

vr 16 december 2022 11.30 uur

DRACHTEN - Tweede Kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden stopt er dit jaar nog mee. In een brief aan alle CDA-leden heeft hij zijn afscheid aangekondigd. Na zijn afscheid gaat hij aan de slag als directeur Marketing, Communicatie & Public Affairs bij Firda.

Hoewel Van der Molen, geboren in Kootstertille, zijn baan bijzonder eervol vindt, kostte het hem persoonlijk ook veel. "Het gaat op dit moment goed met mijn gezondheid. Tegelijk ben ik gaan beseffen dat ik keuzes moet maken als ik dat zo wil houden. Ik heb een aantal gezonde jaarringen om mijn stam nodig." aldus de 42-jarige Harry van der Molen.



"Daarom heb ik het weloverwogen besluit genomen om komende week afscheid te nemen van de Tweede Kamer. Dat besluit komt na maanden van wikken en wegen. Iedereen die me een beetje kent weet dat dit geen gemakkelijke keuze is geweest."

Firda is de nieuwe instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Fryslân en het noorden van Flevoland. "Aan het mbo heb ik al jaren geleden mijn hart verloren. Ik vind het mooi dat ik mij daarvoor opnieuw in kan gaan zetten. Het is een unieke kans, die heel goed bij mij past. Ik ken het vak, de regio en de uitdagingen." aldus Harry van der Molen.