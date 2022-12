Duizenden mensen verwacht bij schaatsmarathon in Burgum

wo 14 december 2022 09.46 uur

BURGUM - De KNSB verwacht dat er vanavond duizenden mensen naar Burgum zullen trekken om de schaatsmarathon bij te wonen. Het is nog moeilijk te zeggen omdat het voor het eerst in Friesland is.

Bij andere marathons komen er altijd 2000 tot 3000 mensen publiek. En met wedstrijden in Heerenveen in het achterhoofd denkt de KNSB dat er ook in Burgum duizenden mensen verwacht worden. Het blijft natuurlijk wel de grote vraag of mensen Burgum weten te vinden en of men liever schaatsen wil zien in plaats van voetbal op tv.