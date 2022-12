Massale inzet hulpdiensten op Lauwersoog

di 06 december 2022 09.02 uur

LAUWERSOOG - De politie, brandweer en ambulance rukten dinsdagochtend uit voor een drenkeling in de haven van Lauwersoog. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Het slachtoffer zou tussen wal en schip zijn geraakt.

De hulpdiensten werden vanaf 8.17 uur opgeroepen. Ook kwam het traumahelikopter ter plaatse met het Mobiel Medisch Team.

Het slachtoffer is even voor 9.00 uur onder begeleiding van de politie in een ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS