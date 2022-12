Nostalgisch Surhuisterveen (Deel 2) nu in de boekwinkel

ma 05 december 2022 18.16 uur

SURHUISTERVEEN - Vanaf heden is het tweede deel van het boek 'Nostalgisch Surhuisterveen' te koop. Het eerste deel, dat eerder verscheen, was snel uitverkocht en daarom is hiervan een kleine oplage bijgedrukt, welke uitsluitend verkrijgbaar is bij Drukkerij Mulder te Surhuisterveen.

Het succes van de eerste uitgave was voor de jubilerende drukkerij aanleiding om hierop een vervolg uit te geven: 'Nostalgisch Surhuisterveen Deel 2'. In deze uitgave met 120 fraaie afbeeldingen, samengesteld en van teksten voorzien door amateur-historicus Martinus Jongsma, zijn vooral afbeeldingen van ansichtkaarten over de periode van kort voor de Tweede Wereldoorlog tot ca. 1970 opgenomen.

De na-oorlogse opbouw van het dorp is goed te zien. Dit aspect maakt dat het fotoboek interessant is voor jong en oud. De jongere generatie kan zien hoe het vroeger is geweest en de ouderen kunnen naar hartenlust herinneringen ophalen. Alle foto’s zijn voorzien van bijschriften en zijn, waar nodig, geretoucheerd door de vormgevers.

'Nostalgisch Surhuisterveen (Deel 2)' is verkrijgbaar bij Drukkerij Mulder Surhuisterveen, Boekhandel Bruna en Kiosk Hylke Schippers te Surhuisterveen. Een exemplaar kost 17,50 euro.