1K Z1E J3-bankje onthuld in Surhuisterveen

do 01 december 2022 10.41 uur

SURHUISTERVEEN - Wethouder Tjibbe Brinkman onthulde woensdag samen met Sterre Hoekstra uit Surhuisterveen het eerste 1K Z1E J3-bankje in Achtkarspelen. Het bankje staat in het hertenkamp in Surhuisterveen en biedt ruimte voor een goed gesprek.

Op het bankje is een plaque bevestigd met de tekst "Een goed gesprek begint met iemand écht zien", het 1K Z1E J3-logo en een QR-code. Het bankje maakt onderdeel uit van een landelijke campagne van 113 zelfmoordpreventie. Het doel van deze campagne is het doorbreken van het taboe op het praten over zelfdoding en sombere gedachten.

Vorig jaar overleden 1.859 mensen door zelfdoding, dat zijn gemiddeld vijf mensen per dag. Elke zelfdoding raakt gemiddeld 135 mensen. Dit betekent dat in 2021 meer dan 250.00 mensen geraakt werden door het verdriet van een zelfdoding.

Op het praten over zelfdoding rust vaak een taboe. Terwijl een gesprek juist enorm kan opluchten en het begin kan zijn van een oplossing. Iedereen kan zo’n gesprek beginnen. Het is spannend, maar niet moeilijk. De bankjes, die inmiddels door heel Nederland te vinden zijn, bieden ruimte voor een goed gesprek. Ze zijn een plek om even de tijd te nemen om elkaar te zien en te horen hoe het werkelijk met iemand gaat.

Wethouder Brinkman: “It is hiel wichtich om it petear oan te gean en it besprekber te meitsjen. Ik wit hoe belangryk it is om heard te wurden. Dizze kampanje kin dêr oan bydrage”. Sterre Hoekstra was bij de onthulling aanwezig. Sterre verloor haar vader vijf jaar geleden aan zelfdoding en weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om het taboe op dit onderwerp te doorbreken.

Met de onthulling van het 1K Z1E J3-bankje in Surhuisterveen wil de gemeente aandacht vragen voor het onderwerp zelfdoding en het praten erover. In alle dorpen in Achtkarspelen wordt een bankje voorzien van de plaque.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem. Chat via www.113.nl of bel gratis 0800-0113.

Meer informatie over deze campagne vind je op www.113.nl/ikzieje

