Dantumadiel zet woning in De Westereen in verkoop

do 24 november 2022 15.25 uur

DE WESTEREEN - Een hoekhuis aan de Van Harinxmaloane 9 in De Westereen wordt binnenkort verkocht door de gemeente Dantumadiel. De woning moet minimaal 199.500 euro gaan opleveren en wordt via een veiling verkocht.

Het huis dat in eigendom is van de gemeente, werd tot voor kort verhuurd aan een particulier. Het staat inmiddels leeg. Het pand zal nu of in de toekomst niet voor gemeentelijke taken gebruikt gaan worden en kan daarom volgens het college verkocht worden. Het verhuren van dergelijke gebouwen is geen kerntaak van de gemeente.

199.500 euro

Een makelaar uit de eigen gemeente adviseerde om de woning 'vanaf' 199.500 te verkopen. Via een openbare verkoopprocedure wordt de woning binnenkort via de makelaar aan de man gebracht.

Taakstelling statushouders al gehaald

De gemeente Tytsjerksteradiel besloot onlangs om een gemeentelijke woning niet te verkopen maar te gaan verhuren aan statushouders om te voldoen aan de taakstelling om woningen voor nieuwe Nederlanders te regelen. De gemeente Dantumadiel verwacht dat haar taakstelling van 12 statushouders in december keurig wordt gehaald. Voor volgend jaar heeft de gemeente een taakstelling van 23 statushouders.

De gemeenteraad van Dantumadiel moet op 29 november nog wel akkoord gaan met het voornemen van het college van B&W.