'Gemeentewoning' voor 300 euro p/m verhuurd aan statushouders

do 13 oktober 2022 21.03 uur

BURGUM - Een woning aan de Menno van Coehoornweg in Burgum gaat de gemeente Tytsjerksteradiel voor 300 euro per maand verhuren aan statushouders. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering.

VVD'er Dineke Wagenaar stelde vragen over de kwestie. Ze benoemde de 'Visie op Maatschappelijk Vastgoed' waarin staat dat gemeentelijke gebouwen die bijvoorbeeld verhuurd worden, worden afgestoten op 'natuurlijke momenten'. De huurder van deze woning woont er niet meer en ze wilde weten waarom er wordt afgeweken van de visie en hoeveel het opknappen van de woning heeft gekost.

Wethouder Berber van Zandbergen liet weten dat de verbouwing 37.000 euro had gekost. Dat betrof een asbestsanering en opknapbeurt. Vanwege de achterstand in het regelen van huisvesting aan statushouders was gekozen de woning voor in elk geval twee jaar te gaan verhuren. "Wij vonden dat de urgentie van de huisvesting aan statushouders prevaleert boven het direct uitvoering geven aan de visie." De huisvesting doet de gemeente samen met de woningcorporaties. "WoonFriesland kon op dat moment niet voldoende woningen aanbieden. Het is geen gebruik om de gemeente als verhuurder te laten optreden maar in dit geval hebben we een uitzondering gemaakt."

Na de beantwoording bedacht raadslid Wagenaar dat dit scheve gezichten gaat opleveren met die huurprijs. Er zijn veel jongeren die nog bij hun ouders thuis wonen en ook iets zoeken. Ze wilde daarom weten wanneer er gebouwd gaat worden aan Kloosterlaan Noord. Van Zandbergen kon daar nog niet over zeggen. De gemeente is daar hard mee bezig. Ook benadrukte ze dat echt niet alle woningen naar statushouders gaan. "De measte huzen fan WoonFriesland gean noch steeds nei wenningsykers dy't ùt de regio komme" Tussen de 5% en 10% van de woningen zou volgens haar naar statushouders gaan.

