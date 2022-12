257 kg illegaal vuurwerk ontdekt bij vuurwerkhandelaar

di 22 november 2022 19.38 uur

BURGUM - Bij een vuurwerkhandelaar in de Friese Wâlden is vorige week voor 257 kilogram illegaal vuurwerk aangetroffen. Het gaat om knalvuurwerk en vuurpijlen.

De FUMO nam het illegale consumenten vuurwerk in samenwerking met de politie in beslag. Een toezichthouder van de Friese omgevingsdienst ontdekte het illegale vuurwerk vrijdag bij de controle van de opslag van de vuurwerkhandelaar. Maandag is het vuurwerk onder toeziend oog van de politie en de FUMO afgevoerd.

De partij illegaal vuurwerk bestond uit knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit vuurwerk mag sinds 2020 niet meer afgestoken worden. Verkopers van consumentenvuurwerk mogen deze producten niet meer verkopen of op voorraad hebben. Alleen professionals mogen dit soort vuurwerk afsteken bij vuurwerkshows.

Boete

Ondernemers die consumentenvuurwerk verkopen of opslaan, konden tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen. Om daarmee de kosten te dekken als gevolg van het verbod op vuurwerk uit categorie F3: knalvuurwerk en vuurpijlen. De vuurwerkhandelaar gaf bij de FUMO aan dat hij niet op de hoogte was van deze regeling. Dat was volgens de toezichthouder geen geldig excuus. De ondernemer had wel op de hoogte kunnen zijn. De politie en FUMO maakten proces-verbaal op en leggen dit voor aan de officier van justitie die de uiteindelijke sanctie bepaalt.

De FUMO wilden niet bekendmaken in welke plaats het vuurwerk in beslag is genomen.