Komende tijd veel vallende sterren

ma 14 november 2022 15.25 uur

BURGUM - De komende weken kunnen we soms flink wat vallende sterren spotten. Verschillende meteorenzwermen doen de aarde aan de komende periode. Later deze week passeren de 'Leoniden', begin december staan de 'Geminiden' weer op de planning. Voor beide zwermen zijn de omstandigheden zeker niet ideaal, maar wellicht de moeite waard om toch even te bekijken.

De Leoniden

De Leoniden zijn jaarlijks rond half november te zien, maar kunnen sterk verschillen in frequentie. Dit jaar zijn de omstandigheden matig. In de avond van 17 november valt het hoogtepunt van de Leoniden, maar bij ons zijn ze dan nog nauwelijks te zien. Het beste kijkmoment is in de vroege ochtend van 18 november: dan zijn naar schatting zo'n 20 vallende sterren per uur zichtbaar. Dat is inclusief overige vallende sterren en meteoren van andere 'zwermen.

Natuurlijk moet ook het weer zelf meewerken, want bij bewolkte omstandigheden zien we sowieso niets. Aanstaande donderdag trekt een regengebied over Nederland, maar in de avond volgen aan de achterzijde waarschijnlijk opklaringen. Dit kan betekenen dat het ook in de nacht naar vrijdag soms helder kan zijn, al is met name in de kustgebieden ook nog een enkele bui mogelijk. Tussendoor kunnen we dan zeker een glimp opvangen van de Leoniden!

14-15 december: Geminiden

Veel meer vallende sterren kunnen we verwachten in de periode van 13 tot 15 december. De zeer bekende meteorenzwerm Geminiden passeert dan weer de aarde. In een gunstig jaar kan deze zwerm tot maar liefst 120 vallende sterren per uur opleveren; vorig jaar was bijvoorbeeld een dergelijk 'piekjaar'. Dit jaar zullen de omstandigheden daarmee vergeleken een stuk minder gunstig zijn.

Toch kunnen we in de avond van woensdag 14 december alsnog 30 tot 40 vallende sterren per uur aanschouwen. De Geminiden hebben doorgaans een korte piek en het maximum valt om 11 uur in de ochtend. Tegen de tijd dat het donker wordt en wij ze kunnen waarnemen, zal het aantal vallende sterren dus al zeker gehalveerd zijn. Verder is ook de maan voor tweederde deel verlicht en zal behoorlijk storen, alleen de eerste uren 's avonds is het écht donker. De maan komt namelijk pas om 22.35 uur op.

Winter: weinig heldere nachten

De wintermaanden kennen gemiddeld weinig heldere avonden en nachten en daardoor moeten we mooie meteorenzwermen vaak missen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld al zo tijdens de Geminiden in december. Of we de Geminiden dit jaar mooi kunnen aanschouwen is natuurlijk nog even afwachten.