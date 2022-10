Gigasnel glasvezel nu ook in de voormalige gemeente Ferwerderadiel

vr 07 oktober 2022 15.21 uur

FERWERT - DELTA Netwerk start samen met dorpsbelangen verenigingen een glasvezelcampagne voor de inwoners van de dorpen Hallum, Ferwert, Burdaard, Marrum en Wânswert in de voormalige gemeente Ferwerderadiel. Bij 20% deelname van de huishoudens komt er een glasvezelnetwerk.

Je doet mee door vóór 30 november 2022 een abonnement af te sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, Caiway glasvezel, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. Aanmelden kan na de postcodecheck op deltanetwerk.nl.

We spreken Eise Verbeek, penningmeester van Dorpsbelang Hallum en groot voorstander van Glasvezel. Nadat er glasvezel in het buitengebied was aangelegd en het niet in de dorpskernen werd uitgerold, heeft hij de stoute schoenen aangetrokken en DELTA zelf benaderd. Hij ziet graag dat ook Hallum klaar is voor de toekomst.

"Voor Hallum is het belangrijk dat het een levendig en bruisend dorp blijft. Nu en in de toekomst. Wij zien onze jeugd graag blijven en hier hun toekomst opbouwen. Daarbij is snel internet een vereiste. Dat stelt ze in staat goede onderlinge contacten te houden zoals via beeldbellen; samen te gamen en online hun studie te kunnen volgen. Maar ook voor onze ouderen is een snelle en betrouwbare internetverbinding essentieel. Zodat ze door zorg op afstand langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen."

Daarnaast kijkt Eise ook op een andere manier naar de toekomst: "Het hebben van Glasvezel is niet alleen nu maar ook in de toekomst een voordeel. Denk aan de waarde van je huis. Al zou je er op dit moment geen profijt van hebben, dan zeker wel in de toekomst bij de verkoop. Een huis met een goede verbinding doet de waarde ervan stijgen. Daarmee maak je een slimme keuze ook voor straks. Je doet het dan niet alleen voor jezelf maar eigenlijk voor het hele dorp."

"En voor de prijs hoef je het niet te laten", zegt Eise, "want met DELTA zit het prijstechnisch goed. Daar heb je een goede prijs- kwaliteit verhouding voor veel stabieler internet dan de huidige aanbieders."

Informatieavonden

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45 minuten gedeeld worden op een informatieavond in de buurt of online. Zo houdt DELTA Netwerk informatieavonden uur op:

Woensdag 12 oktober bij It Spectrum, Schoolstraat 12 in Burdaard, aanvang 19.30 uur

Donderdag 13 oktober bij Dorpshuis De Nije Tille, Ringweg 21 in Marrum, aanvang 19.30 uur

Dinsdag 18 oktober bij Grand Cafe Ut en Thus, Foswerterstrjitte 71 in Ferwert, aanvang 19.30 uur

Inloop is steeds een half uur voor aanvang. Ook zijn er online informatieavonden op dinsdag 11 oktober en donderdag 3 november om 19.30 uur. Op deltanetwerk.nl meld je je hiervoor aan.