Harrekiet gaf auto als gestolen op na vlucht voor politie

vr 30 september 2022 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige man uit Harkema gaf in augustus 2021 zijn Seat Ibiza als gestolen op bij de politie. Een dag ervoor was hij in Kollumerzwaag in dezelfde auto succesvol aan de politie ontsnapt.

Agenten kwamen de man op 22 augustus om 5 uur 's nachts tegen op de Spoarbuorren Noard. "Ik soe nei hûs en de plysjeauto kaam fan links. Ik bin doe ek links gong sadat ik noch tiid hie om fuort te kommen..." zo vertelde hij vrijdag bij politierechter Adriëtte de Jong. "Ik hie de auto foar de hannel en it wie in skrikreaksje."

Verstopt in bosjes

De man sloeg op de vlucht omdat hij zonder rijbewijs reed en GHB had gebruikt. "In stopteken ha ik net sjoen." De agenten wisten zijn Seat Ibiza terug te vinden op een erf van een woning. De motor was nog warm maar van de bestuurder ontbrak elk spoor. "Ik bin uitstapt en fia de boskjes bin ik nei de buorren ta gongen." In zijn telefoon vond de politie later dat hij een berichtje aan zijn kameraad stuurde: "Ik ha de politie achter my oan, ik bin utnaaid..." Zijn kameraad haalde hem die nacht op.

'Gestolen'

De volgende dag besloot hij om de Seat op te geven als gestolen. Hij had een slot van een hek doorgeknipt als een soort bewijs. De politie startte een onderzoek. Niet naar de autodief maar naar de Harrekiet zelf. Snel werd duidelijk dat hij de man was geweest die in de nacht was gevlucht. Agenten hadden hem bovendien herkend.

Afgekickt in cel

Het is inmiddels een jaar geleden en de man wil nu afrekenen met zijn verleden. Hij was lange tijd verslaafd aan GHB en hij wist daar af te blijven toen hij in juni twee weken moest zitten. De man was een bekende van de justitie met inmiddels elf veroordelingen. "Ik tink der no wol oars oer" overpeinste hij. "Ik wol dizze saken ôfhannele ha en foarut sjen".

Officier wil stok achter deur

De officier van justitie was blij dat de man een bekenende verklaring had afgelegd. De man reed niet alleen zonder rijbewijs, de auto was ook niet verzekerd. "Dat u de ommekeer heeft kunnen maken, daar doet u iedereen een groot plezier mee." Ze eiste een taakstraf van 40 uur voor het misdrijf en stelde een geldboete van 750 euro voor de overtredingen. Ze eiste ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Omdat er nog enkele veroordelingen 'open staan' met voorwaardelijke celstraffen gaat de man maanden de cel in als hij weer de fout in gaat.

Gevolgen

Raadsheer Bart Canoy benadrukte dat zijn cliënt de valse aangifte deed als gevolg van "een verkeerde impulsieve beslissing door dat stopteken te negeren." Hij vond dat het misdrijf in de gehele context moest worden bekeken. Hij verzocht om de taakstraf gedeeltelijk op te leggen.

Politierechter Andriette de Jong besloot anders dan de eis van de officier van justitie. "Foar de oertredingen jou ik jildboete fan 250 per oertreding (750 euro). De foarlopige hechtenis lis ik net op. Der hinget jo al wat boppe jo holle. Ik fyn it belangrijk dat jo dit fiele om sa op it goeie paad te bliuwen." Ze ging niet mee met het verzoek van Canoy. Ze legde voor het misdrijf een taakstraf van 40 uur op.

"Dan is dit wat it is..."