Strandovergang Hollum afgesloten: instabiel en onveilig

do 29 september 2022 17.48 uur

HOLLUM - Vanwege hoge waterstanden en voorspelde harde wind is de hoofstrandovergang van Hollum op Ameland uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het strand is relatief gezien erg smal en bij hoogwater staat de zee soms tot aan de duinen. In combinatie met harde wind kan dit gevaarlijke situaties opleveren. De overgang is op dit moment instabiel en dus onveilig.

Door harde wind en een hoge zee kunnen er steilranden ontstaan. Dit zijn abrupte hoogteverschillen van soms enkele meters. “Als de boel inzakt kunnen er ongelukken gebeuren en onveilige situaties ontstaan. In samenspraak met de gemeente Ameland is daarom besloten om het strand af te sluiten”, zo laat Rijkswaterstaat weten. Het strand is nog wel bereikbaar via de oostkant, achter het strandpaviljoen langs.

Om het strand te verbreden zal er in de toekomst gebruik worden gemaakt van zandsuppletie. Er wordt dan extra zand op het strand of op de zeebodem vlak voor de kust gespoten. Volgens Rijkswaterstaat staat het voor dit jaar nog niet op het programma.