Nes genoot dit weekeinde van tussenfeest

ma 26 september 2022 10.11 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - Zaterdag was het feest in Nes (Noardeast-Fryslân). Het laatste dorpsfeest was in 2016, het volgende in 2024. Hoog tijd voor een tussenfeest. Het werd een gezellige en geslaagde dag, met prima weer.

De dag begon met een versierde optocht. Veel kinderen hadden hun fiets of skelter mooi versierd en waren verkleed. Ook veel ouders en andere dorpsgenoten hadden zich mooi uitgedost. Na een paar ronden door het dorp, stond in de tent koffie, thee en ranja klaar voor alle Nessumers. Jong en oud kwamen samen op Burendag.

Het middagprogramma stond in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Voor de ouderen stond Jeu de Boules op het programma. Ook gingen maar liefst 48 deelnemers de strijd met elkaar aan in de lightversie van de zeskamp, de vierkamp. In de avond stond muziek op het programma. De kinderen sprongen en dansten enthousiast tijdens de Kinderdisco. Vanaf 21.00 uur ging iedereen los op de muziek gedraaid door de twee DJ’s. Een ouderwets tentfeest.

FOTONIEUWS