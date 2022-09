Nederland verbruikt 31% minder gas

vr 23 september 2022 22.59 uur

LEEUWARDEN - Er wordt op dit moment 31% minder gas verbruikt dan precies een jaar geleden. Dat blijkt uit een update van het ministerie van Economische Zaken.

Het gasgebruik in Nederland is al lange tijd fors lager dan de voorgaande jaren. De hoge gasprijs is hiervoor de grote aanleiding.

Gasprijs daalt

Hoewel de gasprijzen enorm hoog waren, daalt de prijs inmiddels weer week op week. De prijs voor 1 megawattuur gas is nu lager dan vorige week. De prijs was woensdag 189,78 euro. Eind augustus stond de prijs bijna op het dubbele: 340 euro.

Voor consumenten betekent dat niet direct dat ze minder hoeven te betalen voor gas. Dat is helemaal afhankelijk van je contract. Vooral mensen die een nieuwe contract afsloten in augustus waren de klos. Zij moeten de hoge prijs betalen. Diverse leveranciers hebben inmiddels aangekondigd om per 1 oktober de prijzen te gaan verhogen.