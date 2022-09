C-130 Hercules-vliegtuigen droppen vracht in Marnewaard

wo 07 september 2022 13.44 uur

LAUWERSOOG - In de Marnewaard werd deze week gestart met een grote luchtmobiele oefening van Defensie. Dit is de reden waarom er grote vrachtvliegtuigen laag overvliegen in de regio.

Zo'n 1.000 militairen uit 13 verschillende landen nemen tot en met 16 september deel aan Falcon Leap. Deze parachutistenoefening met NAVO-bondgenoten is gericht op internationale samenwerking bij luchtlandingsoperaties.

Falcon Leap draait om het droppen van ladingen en parachutisten, een andere specialiteit van luchtmobiele militairen, samen met de luchtmacht. Die maakt alles mogelijk met een C-130 Hercules-transportvliegtuig.

De eerste week zijn er vanuit het toestel droppings boven de oefengebieden in Marnewaard en het Belgische Schaffen. Door vracht uit een vliegtuig te werpen zijn militairen tijdens uitzendingen op slecht bereikbare plekken toch te bevoorraadden. Ook zijn zo mensen in rampgebieden van voedsel of hulppakketten te voorzien.

