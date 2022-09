Buspassagier uit Smallingerland maakt stampij

wo 07 september 2022 08.50 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige buspassagier uit de gemeente Smallingerland maakte dinsdag stampij in een lijndienst in Leeuwarden. Nadat hij om 15.15 uur op de Zuidersingel was uitgestapt begon hij omstanders uit te schelden en probeerde hij die aan te vallen.

Doordat hij onder invloed van alcohol was kwam hij ten val en kreeg hij daardoor een hoofdwond. Nadat een politieagent hem wilde helpen om op te staan gingen de scheldpartijen naar hem. De man is daarop aangehouden voor openbare dronkenschap en is ter ontnuchtering ingesloten.