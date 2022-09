Vier aanhoudingen tijdens grote verkeerscontrole in Dokkum

zo 04 september 2022 11.25 uur

DOKKUM - De politie hield zaterdagavond en -nacht opnieuw een grote verkeerscontrole in en rondom Dokkum. Er werd gecontroleerd op de toegangswegen van de stad. Ook werd enige tijd gecontroleerd bij de Centrale As waar alle passerende bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik (of drugsgebruik).

Er werden in totaal vier bestuurders meegenomen naar het politiebureau. Het ging om een 49-jarige man uit de gemeente Dantumadiel, een 20-jarige beginnend bestuurder op snorfiets, een 25-jarige man uit Leeuwarden en een 47-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân. Ze scoorden resp. 235, 120 en 160 µg/l op de ademanalyse.

De 47-jarige man kreeg een rijverbod van 24 uur vanwege een positieve speekseltest. Er is bloed afgenomen. Een laboratoriumonderzoek moet uitwijzen of hij drugs in het lichaam had.

