Brandweer in actie voor buitenbrand in weiland

di 23 augustus 2022 13.33 uur

AUGUSTINUSGA - De brandweer van Buitenpost en Drogeham werden dinsdagmiddag opgeroepen voor een buitenbrand. Aan de Weinmakkerij bij Augustinusga was brand ontstaan in de bosjes in een weiland. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

Toen de brandweer ter plaatse was waren en nog wel vlammen te zien, maar die waren snel geblust. Toen ze klaar waren met het nablussen van de brand konden de brandweerlieden terug.

