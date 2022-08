Man gewond na val op boot op Lauwersmeer

zo 21 augustus 2022 18.20 uur

MUNNEKEZIJL - Een man is zondagmiddag op zijn boot gewond geraakt nadat hij ten val kwam. Het gebeurde bij een steiger op het Lauwersmeer.

De brandweer en een ambulance werden opgeroepen voor eerste hulpverlening. Met een brandweerboot is het ambulancepersoneel naar de gewonde man gegaan. Het slachtoffer is vervolgens kort behandeld op de boot en is daarna overgebracht naar de haven in Zoutkamp. Door de brandweer is de boot meegenomen naar de haven.

Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om verder behandeld te kunnen worden.

