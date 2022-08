Actievoerders Partij vd Dieren stuiten op verzet op zeedijk Moddergat

zo 21 augustus 2022 16.55 uur

MODDERGAT - Mensen van de Partij voor de Dieren stuitten zondagmiddag op verzet tijdens hun actie op de zeedijk. Ze vroegen aandacht voor de hittestress bij schapen op de waddendijk bij Paesens-Moddergat. Zij wilden met hun actie de schapen op de dijk een stem geven.

De actievoerder vinden dat schapen de hitte lijdzaam moeten ondergaan zonder een enkele vorm van beschutting. Met parasols gingen ze daarom naar schaduw brengen. De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor een Nationaal Hitteplan voor dieren. Dieren hebben recht op natuurlijke beschutting. Het houden van dieren in een wei zonder schaduw is een overtreding van de zorgplicht voor dieren.

De zomers in Nederland worden steeds warmer en dat is slecht nieuws voor de dieren. Op een hete dag kunnen ze geen kant op. Opgesloten in een wei of op een dijk zonder schaduw, hijgend en trillend ervaren ze al gauw veel stress.

Urgentie

Ook geven ze aan dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft in het recente verleden meermalen aandacht gevraagd voor deze kwestie en de minister van LNV om maatregelen gevraagd. Tot op heden is daar nog geen gevolg aan gegeven. Gezien de steeds verdergaande opwarming van de aarde, wordt dit onderwerp steeds urgenter.

Verzet

Volgens omstanders die zich onderaan de trap naar de zeedijk hadden verzameld, hebben de actievoerders hier niks te zoeken. Ze blokkeerden de toegang naar boven zodat de actievoerder via het gras naar boven moesten.

Goed verzorgd

De schapen op de zeedijk worden volgens de tegenstanders van de actie goed verzorgd en als inwoners van de dorpen, die met regelmaat op en achter de dijk te vinden zijn, een schaap in nood zien wordt er zelf actie ondernomen of wordt de eigenaar in kennis gesteld.

Mensen zonder parasol

Vorige week zondag was het hier zwart van de mensen die allemaal zonder parasol verkoeling zochten op de zeedijk. Er was dan ook geen enkel begrip voor deze actie. "Ga ergens anders actie voeren waar vee wel wordt mishandeld, maar niet hier op de zeedijk, want dat is hier totaal niet aan de orde."

Commotie

Er onstond wat commotie omdat omstanders bordjes met actieleuzen in een prullemand stopten; het lag op de grond en afval hoort niet op de zeedijk maar in de prullemand zo oordeelden omstanders.

Foto

De ter plaatse gekomen politie heeft met beide partijen gesproken en er deden zich verder geen ongeregeldheden voor. Nadat de eerste emoties eruit waren, werden er zelfs goede gesprekken tussen beide partijen gevoerd. Na een uur werd er een groepsfoto gemaakt en vertrokken de actievoerders weer.

Poll: Schapen op de dijk verdienen een parasol (of iets van beschutting)

Ja ☂️ 38%

Nee ☀️ 62%

79 stemmen - poll is beëindigd