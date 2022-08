Politie zoekt doorrijder van aanrijding in Surhuisterveen

di 09 augustus 2022 19.18 uur

SURHUISTERVEEN - De politie is op zoek naar een vooralsnog onbekend gebleven automobilist die betrokken was bij een aanrijding met een scooter. De aanrijding vond maandag omstreeks 20.30 uur plaats op de kruising van de Burmaniastraat met de Warreboslaan in Surhuisterveen. De scooterrijder raakte door de aanrijding gewond.

De betrokken auto, zwart van kleur en van een laag model, is na de aanrijding weggereden over de Warreboslaan in de richting van de sportvelden/Houtigehage. De auto kwam vanaf de Groningerstraat de Warreboslaan in rijden en botste op de scooterrijder die uit de Burmaniastraat kwam. De politie komt graag in contact met de bestuurder. Ook getuigen kunnen wat van zich laten horen via 0900-8844. Het zaaknummer is 2022206248.