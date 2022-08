100 uur werkstraf voor Hurdegarypster om knullige diefstal

di 09 augustus 2022 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige man uit Hurdegaryp moet 100 uur werken voor een nogal knullige diefstal bij Watersportwereld bij Burgum. Samen met een maat uit Leeuwarden hadden ze op 15 mei van dit jaar een BBQ, een buitenboordmotor en een jerrycan buitgemaakt. Ze waren onder invloed.

Het duo was op zoek naar een haventje bij Suwâld omdat daar een kruiser te koop lag. Via Google waren ze uiteindelijk uitgekomen bij de zeilschool aan de Monnikenweg. "We kwamen daar voorbij en we konden gewoon naar binnenlopen en toen hebben we de spullen meegenomen en die hebben we ook weer teruggebracht." zo liet de man weten. Politierechter Kees Bunk was verbaasd: "Dat komt ook niet zo vaak voor...."

Door de sloot

Hoewel het hek dicht zat, kon je eenvoudig via de sloot het terrein betreden. "Ik heb alleen de barbecue gepakt. Ik heb deze verplaatst en later in de bosjes gezet." De buitenboordmotor die vast zat met een slot, had hij alleen aangepakt. Het forceren zou zijn maat hebben gedaan.

Excuses

De gedupeerde eigenaar Bloembergen poste na de diefstal gelijk foto's en video's van de verdachten op Facebook. De Hurdegarypster voelde zich hierdoor bedreigd en hij heeft de spullen gelijk teruggebracht en zijn excuses aangeboden. De eigenaar had hem nog een tikkie van 100 euro gestuurd voor de schade maar deze had hij nog niet betaald in verband met de komende rechtszaak.

Op Facebook

"Dat het slachtoffer het op Facebook zet, dat snap ik." De officier van justitie vond het niet zo raar dat de gedupeerde eigenaar de foto's op Facebook had gezet. "Het heeft ertoe geleid dat de spullen terug zijn en dat er twee verdachten zijn." De Leeuwarder, de andere verdachte, zal zich in november 2022 moeten verantwoorden.

Slot

De officier vond dat de knulligheid er vanaf had gestraald. Hij eiste een werkstraf van 100 uur. Politierechter Bunk ging hierin mee: "Een knullige diefstal is ook een diefstal". Hij brak verder zijn hoofd over de vordering van de gedupeerde. Er was ruim 5300 euro aan schadevergoeding geeist terwijl de gedupeerde het aanvankelijk wilde afdoen met een tikkie van 100 euro. Bunk maakte daarvan 27,45 euro voor het slot dat kapot was gemaakt. De verdere vordering werd niet ontvankelijk verklaard. "Het slot moet u betalen en de rest niet."