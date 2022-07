Woninginbraak in Oentsjerk, bewoners op vakantie

wo 20 juli 2022 17.07 uur

OENTSJERK - Aan de Van Haersmasingel in Oentsjerk vond deze week een woninginbraak plaats. Er is woensdag aangifte bij de politie gedaan.

Wijkagent Japke Kroes laat weten dat het nog onduidelijk is wat er precies is gestolen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

In de Trynwâlden was in het voorjaar sprake van een flinke toename in het aantal inbraken. Inmiddels is de rust daar wat dat betreft redelijk teruggekeerd. De laatste inbraken dateren van mei 2022. Het is gebruikelijk dat er in de zomerperiode minder vaak wordt ingebroken.

