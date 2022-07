Festival: Opbouw 'Grutte Earen' van start

di 19 juli 2022 14.34 uur

BURUM - Dinsdagochtend vroeg zijn de organisatoren en vrijwilligers gestart met de opbouw van het festival 'de Wike fan 'e Grutte Earen'. Het festival vindt plaats van 21 tot en met 26 juli met als achtergronddecor de magische 'grote oren' van Burum.

Op de heetste dag van het jaar wordt vandaag álles uit de bus gehaald. Bed frames voor de slaapverhalen onder de sterrenhemel, oude cassettebandjes, discoballen voor de silent disco en nog veel meer. Het wordt een festival vol kunst, cultuur, natuur en wetenschap is bedoeld voor jong en oud. Oftewel: voor de 'grutte en lytse earen’.

Lytse earen programma

Op zaterdagmiddag is er een uitgebreid programma voor kinderen. Zij kunnen berichten schrijven op een ouderwetse typemachine, deze live versturen via 'mini-postbodes’, verdwalen in het 'donkerte doolhof’ van Donkerte van de Wadden, losgaan op een springkussen, planeten knutselen en zelfs een eigen hoorspel maken. 's Avonds kunnen kinderen in pyjama naar het festival komen midden in het weiland luisteren naar slaapverhaaltjes.

Theater, silent disco en slaapverhalen

Onder de sterren voor de 'grutte earen’ is er elke avond een theatervoorstelling te bekijken, gemaakt door Eline de Vries. Zaterdagavond is talkshow 'open ear’. waarbij Ira Judkovskaja in gesprek gaat met drie bijzondere gasten uit de buurt, waaronder Marinus Kroes, die alles weet te vertellen over Inmarsat Solutions. Je zult je oren soms niet geloven. Daarna kun je de sterren van de hemel dansen tijdens de silent disco of onder het genot van een slaapmutsje luisteren naar slaapverwekkende (of misschien wel hele spannende) bed time stories.

Op pad met astronomen en een dichter

Tijdens de nachtwandelingen kan men op pad met astronomen en dichter Arjan Hut. Terwijl het schemer langzaam donker wordt, richten we onze oren en ogen naar boven; naar de ruimte. Dankzij de sterrenkundigen komen we meer te weten over alles wat zich daar afspeelt. En wat we met het blote oog kunnen waarnemen. De Melkweg, de sterren, de planeten. Onderweg klinkt poëzie uit de nacht, want de nacht heeft ons zoveel schoonheid te bieden. De wandeling is in samenwerking met Donkerte van de Wadden, die zich inzet voor bewustwording en behoud van de duisternis.

Restaurant satel-ite

Schuif met elkaar aan tafel en praat nog even na over wat je net beleefd, gezien of gehoord hebt in pop-up restaurant 'Satel-ite’. Ondertussen worden je de lekkerste kosmische gerechten voorgeschoteld. Een borrelplank of een complete 'schotel’. De gerechten worden gemaakt met lokale producten van GenietLokaal.

De oorzaken-telefoon en het satellietpad

Het festivalterrein is vrij toegankelijk. Op de route ernaar toe loop je over het satellietpad, waar allerlei kunstinstallaties te bekijken zijn. Ook staat ergens op het terrein een telefooncel genaamd 'oorzaken’. Dat zijn zaken die het oor aan gaan. Naast de hoorn hangt een menu, waarin je kunt kiezen voor een verhaal, een lied, een gedicht, een gesprek of een luisterend oor. Zo kun je bellen met iemand uit het nabijgelegen dorp 'de leegte'.

Voor sommige activiteiten moet je tickets boeken in verband met een beperkt aantal plekken. Andere activiteiten, zoals de bed time stories voor volwassenen en kinderen zijn gratis toegankelijk.