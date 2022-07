Brandweer zorgt vanavond voor verkoeling in Burgum

di 19 juli 2022 12.19 uur

BURGUM - De tropische hitte bereikt dinsdag een hoogtepunt. De brandweer van Burgum gaat dinsdagavond voor verkoeling zorgen in het Wetter en Willepark in Burgum. "Bij het parkeerterrein bij de ijsbaan maken we er met zijn allen een kletsnatte en gezellige boel van...." zo laat de brandweer weten.

De brandweer zal vanaf 19.30 uur in actie komen. Iedereen die wat verkoeling kan gebruiken, en niet bang is om nat te worden, is welkom om te genieten van een flinke straal water.

Ook in Surhuisterveen en Drachten is later aangekondigd dat de brandweer voor verkoeling zal zorgen. In Drachten gaat dat gebeuren in de passantenhaven en in Surhuisterveen in de haven.