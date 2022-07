Bewoners horen luide klap, veroorzaker vlucht succesvol weg

zo 10 juli 2022 16.20 uur

KOOTSTERTILLE - Enkele bewoners aan de Pinksterblom Strjitte in Kootstertille schrokken zich zaterdagnacht een hoedje. In het holst van de nacht hoorden zij een luide knal op straat.

Eenmaal buiten gekomen, werd duidelijk wat er was gebeurd. Een automobilist, op weg naar een familielid, had even niet goed opgelet. Hij was tegen een geparkeerde auto en aanhanger gebotst. Door de klap was de aanhangwagen de berm ingeschoven en deze kwam tegen een boom tot stilstand.

Spoorloos

Van de veroorzaker ontbrak ieder spoor. De bestuurder was al verdwenen voordat de buurtbewoners buiten konden komen. Zowel de politie als een ambulance werden om 2.40 uur opgeroepen voor het ongeval. De blauwe VW Passat waarin de bestuurder had gereden, was de enige stille getuige.

De politie liet zondag weten dat zij nog op zoek is naar diegene die de auto had bestuurd. Een buurtbewoner wist 's middags te melden dat de bewuste auto rond 15.00 uur is opgehaald door de eigenaar. Hij stond daarna een paar straten verderop.