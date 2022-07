Overval op tankstation, twee daders zijn gevlucht

za 09 juli 2022 08.43 uur

DOKKUM - Twee jongens hebben zaterdag omstreeks 8.20 uur het Shell tankstation aan de Dongeradyk in Dokkum overvallen. De politie laat weten dat de medewerkster van de pomp werd bedreigd en dat de overvallers er daarna vandoor zijn gegaan.

Na de overval zijn de overvallers gevlucht in de richting van het park. De politie is na de overval direct ter plaatse gekomen en de omgeving is door de politie afgezet. Er werd met meerdere dienstvoertuigen gezocht naar de daders. Ook een hondengeleider van de politie zoekt mee.

Burgernet-actie

Er is na de overval een Burgernet-actie op touw gezet waarin deelnemers worden gevraagd om uit te kijken naar twee overvallers. Eén van de overvallers droeg een hoody met witte capuchon, spijkerbroek en sportschoenen. Mogelijk is hij rond de 16 jaar oud.

Knullige overvallers vol in beeld

Men spreekt over twee knullige overvallers. De twee jongens staan vol in beeld en kwamen niet bepaald 'handig' over. Tijdens de overval was naast de kassamedewerkster ook een technische medewerker aanwezig.

Wat de overvallers hebben buitgemaakt en of er een wapen is gebruikt, is niet bekend.

