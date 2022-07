Twee ROOBOL-scholen behalen het predicaat 'Goed'

wo 06 juli 2022 11.51 uur

FEANWâLDEN - Feest op de scholen Dr. Theun de Vriesskoalle te Feanwâlden en De Mienskip in Buitenpost. Beide scholen hebben onlangs het oordeel \'Goed’ van de inspectie gekregen. De Dr. Theun de Vriesskoalle scoorde op 7 van de 11 standaarden de score \'Goed’, wat een uitzonderlijk resultaat is volgens de inspecteurs.



Alle scholen in Nederland dienen te voldoen aan de basiskwaliteit. Een schoolbestuur kan een school bij de inspectie voordragen voor de waardering Goed. Dit kan als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. Op basis van de aangeleverde documenten besluit de inspectie of ze langskomen voor het onderzoek. Tijdens het bezoek kijken de inspecteurs in de klassen en worden er gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leerkrachten. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de school aan de hand van het inspectiekader. Deze bestaat uit 11 standaarden. Als een school boven de basiskwaliteit uitstijgt op een van de standaarden kan een school de beoordeling \'goed’ krijgen. Voor het predicaat goed moeten ten minste 3 standaarden \'goed’ beoordeeld zijn.



Beide ROOBOL-scholen blinken uit in kwaliteitszorg en zicht op de ontwikkeling van kinderen. Op beide scholen is er aandacht voor de talenten van kinderen en de executieve functies. Op De Mienskip staat het eigenaarschap van het kind centraal. De leerling bepaalt zelf wat hij/zij wil gaan doen en hoe hij/zij dit wil gaan bereiken. Op de dr. Theun de Vriesskoalle is het aanbod voor alle doelgroepen veelzijdig. De Dr. Theun de Vriesskoalle kreeg extra complimenten over de invulling en vastlegging met betrekking tot Burgerschapsvorming. Zij zijn een van de eersten in Nederland die dit op orde hebben en de resultaten meten.



De bestuurder van ROOBOL, Willem Wouda is erg trots op deze resultaten: “Volgens cijfers van de inspectie behaalt 2,4% van de 6535 scholen bekend in het bestand van de onderwijsinspectie het oordeel \'Goed’. Dit komt neer op 154 scholen. Dat Stichting ROOBOL hier twee van haar scholen aan mag toevoegen is het resultaat van kwalitatief goed onderwijs, hard werken en ambitieuze teams.’’



Beide scholen mogen het predicaat \'Goed’ vier jaar lang dragen.