Twee fietsers in botsing op fietspad

zo 03 juli 2022 01.58 uur

SURHUISTERVEEN - Op het fietspad langs de Vierhuisterweg in Surhuisterveen zijn zaterdagnacht twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een 44-jarige man uit Surhuisterveen kwam hierbij lelijk ten val en liep een fikse hoofdwond op. De politie en een ambulance werden om 01.27 uur opgeroepen.

Beide mannen zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het slachtoffer met de hoofdwond is meegenomen naar het ziekenhuis. Een 18-jarige man uit Harkema is voor controle naar de dokterspost geweest. Over de oorzaak is niks bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht.

