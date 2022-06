4e Dockumer Granaet Rally

za 18 juni 2022 20.40 uur

DOKKUM - Zaterdag werd voor de vierde keer de Dockumer Granaet Rally gehouden.

De 50 deelnemende equipes konden kiezen vor deelname aan de ’tour’ of de 'sport’ klasse. Het verschil zit met name in de moeilijkheidsgraad en niet in de snelheid. Er was een route uitgezet van zo'n 160 kilometer lengte.

De start begon met een ontbijt en enige tekst en uitleg, waarbij de eerste auto's om 10 uur vertrokken. Rond 16.30 kwamen de eerste auto's weer binnen waarna er een diner was met een feestelijke afsluiting.

