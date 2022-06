Echtpaar Van der Heide-Meeter uit Burgum 65 jaar getrouwd

wo 01 juni 2022 15.35 uur

BURGUM - Op 1 juni is het 65 jaar geleden dat Sjoerd van der Heide (90) uit Zwaagwesteinde en Maaike Meeter (87) uit Zwolle in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben feliciteerde woensdag het echtpaar namens de gemeente Tytsjerksteradiel met dit bijzondere jubileum.

Het paar heeft elkaar via wederzijdse familieleden ontmoet bij het skûtsjesilen in Earnewâld. De oom van mevrouw Van der Heide, Lodewijk Meeter was getrouwd met de zus van de heer Van der Heide. Na deze ontmoeting kregen ze verkering en na zes jaar trouwden ze in Leeuwarden. Toen ze getrouwd waren, ging het paar in Burgum wonen. Inmiddels wonen ze al 22 jaar naar volle tevredenheid op de Iikemounewei in Burgum.

De heer Van der Heide heeft altijd als lasser gewerkt bij een constructiebedrijf in Burgum. Mevrouw Van der Heide werkte tot twee jaar na hun trouwen als hulp in de huishouding. Daarna was ze thuis bij hun drie kinderen. Het echtpaar heeft twee zonen en een dochter gekregen. Hun dochter is twee jaar gleden na een kort ziekbed overleden. Het echtpaar heeft zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Het echtpaar houdt van dansen. En mevrouw Van der Heide was lid van de vrouwenvereniging en de muziekvereniging, waar ze altijd enorm van heeft genoten. Na corona hebben ze het verenigingsleven niet meer opgepakt. Beide verkeren in goede gezondheid en wonen nog zelfstandig.

FOTONIEUWS