Lentefair op koopzondag in Drachten

zo 29 mei 2022 20.50 uur

DRACHTEN - Met een zestigtal kraampjes werd de koopzondag van Drachten deze zondag een 'Lentefair'. De kramen stonden aan de Noorder- en Zuiderbuurt. Er waren kramen met van alles en nog wat, en sommige kraamhouders prijsden hun waren aan met een verheven stem en demonstraties.

Het was afwisselend druk. Op bepaalde momenten bleef de drukte ook uit. Ook speelde het weer een rol, want het was kil in het centrum van Drachten.

De Lentefair werd gehouden van 12.00 tot 17.00 uur.

FOTONIEUWS