Internationale worship-artiesten op Strandheem Festival

wo 25 mei 2022 14.25 uur

OPENDE - Vanaf woensdag kan er vijf dagen lang genoten worden van het Strandheem Festival in Opende. Met verschillende optredens van internationale worship-artietsen hoopt de organisatie dit jaar op een groot succes. Ook zijn er voor het eerst speciale diensten voor jongeren.

Het festivalterrein opent om 18.00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje en een exclusief optreden van Matt Redman en LEV hoopt de organisatie op een spectaculaire aftrap!

Strandheem Festival

Strandheem Festival is een 5-daags festival in het noorden van het land, dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. Het is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste christelijke festivals van Nederland, met in 2019 meer dan 11.000 bezoekers. Vlakbij het festivalterrein zijn campings waar je kunt overnachten.

Elk jaar komen vele bekende bands en sprekers naar het Strandheem Festival. Er zijn workshops, seminars, een jongerenprogramma (Uwave) en er is genoeg te doen voor de kids!

De toegang tot het festivalterrein en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten.

