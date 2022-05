Moeder en kind op fiets aangereden door auto

wo 25 mei 2022 11.31 uur

OOSTERWOLDE - Een moeder met een kind op de fiets is woensdag aangereden door een auto in Oosterwolde. De vrouw kwam met een fiets uit een steeg aan de Grietmanslaan. De automobilist die haar aanreed, had net een vuilniswagen ingehaald en had de fietsster over het hoofd gezien.

De hulpdiensten werden om 9.50 uur gealarmeerd voor het ongeval. De vrouw werd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het kindje kwam met de schrik vrij.