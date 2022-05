Auto op de kop in de sloot na inhaalactie

zo 15 mei 2022 20.15 uur

WETSENS - Een automobilist is zondagmiddag met zijn auto op de kop in de sloot terecht gekomen langs de Dokkumerwei boven Wetsens. De man raakte ogenschijnlijk niet gewond maar is wel per ambulance weg gebracht.

De automobilist kwam vanuit de richting Metslawier en had net een andere auto ingehaald. Volgens getuigen zou hij daarbij hard hebben gereden. In de bocht raakte de bestuurder met zijn voertuig in de berm en de auto kwam uiteindelijk links op de kop in de sloot tot stilstand.

Nat pak

De man wist zelf zijn auto te verlaten. Hij liep daarbij in elk geval een nat pak op. Hij is daarna opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Op de Dokkumerwei is het de laatste week extra druk vanwege de afsluiting van de Lauwersseewei.

Onder invloed

De 20-jarige man bleek onder invloed van alcohol gereden te hebben. Klik hier voor een update over dit ongeval.

