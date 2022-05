Bestuurder van ongeval boven Wetsens had gedronken

ma 16 mei 2022 07.27 uur

WETSENS - De bestuurder die zondag een ongeval veroorzaakte bij Wetsens had gedronken. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Bij het ongeval op de Dokkumerwei kwam de 20-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân met zijn voertuig op de kop in de sloot terecht.

De politie deed bij de man een blaastest en deze was positief. De man is na het ongeval korte tijd in het ziekenhuis geweest omdat hij onderkoeld was. Daarna mocht hij mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. De ademanalyse resulteerde in 180 µg/l, terwijl er voor hem als beginnend bestuurder een limiet geldt van 88 µg/l.

Er is proces-verbaal opgemaakt ter zake het rijden onder invloed en het veroorzaken van gevaar voor andere weggebruikers. Getuigen zagen de auto met hoge snelheid over de weg slingeren. Zo laat de politie weten. De auto was al slippend vlak langs een paar voetgangers geschoten. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en er volgt een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid.