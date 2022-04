Geslaagde vlooienmarkt in De Colle in Kollum

za 16 april 2022 18.41 uur

KOLLUM - In De Colle in Kollum werd zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur een indoor vlooienmarkt gehouden. Er stonden vele kraampjes opgesteld, zelfs een enkel lokaal stond vol. Vandaag was dit de plek waar de verkopers hun tweede hands of nieuwe spullen probeerden te verkopen.

Kinderen konden zich laten schminken. De hele dag door bezochten veel belangstellenden de vlooienmarkt.

FOTONIEUWS