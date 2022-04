Deze week grote inzamelingsactie Oekraïne in Drachten

di 05 april 2022 15.10 uur

DRACHTEN - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april wordt er in Drachten een grote inzamelingsactie gehouden voor Oekraïne. Alle hulpgoederen kunnen op deze dagen ingeleverd worden bij T&M Tires aan de Tussendiepen 62.

Marcel Kars uit Drachten stelt zijn bedrijfspand tijdelijk beschikbaar om alle spullen in te zamelen. Kars heeft in maart al eerder goederen ingezameld en in een grote bus met aanhangwagen naar Roemenië gebracht. De huidige actie is in samenwerking met JCI HELP FOR UKRAINE. Het is de bedoeling dat Kars ook deze keer alle ingezamelde goederen naar oost Europa brengt. De ontvangen goederen zullen naar de plaats Suceava in Roemenië worden gebracht. Dit is 10 km van de grens met Oekraïne, ook hier heeft JCI een depot.

Klik hier het document met overzicht van goederen welke noodzakelijk zijn. (.DOC).