Hogere straf in hoger beroep voor jeugdige oplichter uit De Westereen

do 31 maart 2022 15.10 uur

LEEUWARDEN - Het gerechtshof heeft een jeugdige oplichter uit De Westereen (22) veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden. Het vonnis van het gerechtshof valt beduidend hoger uit dan de straf die de Westereender van de rechtbank opgelegd kreeg. In november 2020 veroordeelde de rechtbank hem tot twee jaar cel.

Op grote schaal mensen opgelicht

De Westereender heeft zich aan een lange reeks feiten schuldig gemaakt. Behalve oplichting achtte het hof bewezen dat de man zich heeft bezondigd aan belaging, bedreiging, fraude met persoonsgegevens en witwassen. Hij heeft op grote schaal mensen opgelicht en ging daarbij zeer gewiekst te werk. Zo heeft hij zich voorgedaan als medewerker van een deurwaarderskantoor om onschuldige slachtoffers geld af te troggelen.

Leningen afsluiten

Hij dreigde met beslaglegging als er niet betaald zou worden. Slachtoffers moesten leningen afsluiten om de verdachte te kunnen betalen. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan belaging: midden in de nacht belde hij mensen op, zoals een 77-jarige man uit Hoogeveen, en knoopte gesprekken met ze aan. Soms uitte hij bedreigingen, andere keren joeg hij zijn slachtoffers de stuipen op het lijf door ze ongevraagd door te verbinden met andere mensen.

Losgeld

Hij belde ziekenhuizen, gevangenissen en huisartsenposten en zette conference calls op, waardoor telefooncentrales overbelast raakten. Maandenlang heeft hij de telefooncentrale van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van Justitie plat gelegd door veelvuldig te bellen. Ook belde hij ziekenhuizen in Assen, Arnhem en Nijmegen en eiste hij losgeld omdat hij familieleden van personeelsleden zou hebben ontvoerd.

Opgepakt in pretpark Tivoli

De Westereender hield er een dure leefstijl op na. Hij reisde van Malta, naar Duitsland en Denemarken, van hotel naar hotel. Door mensen op te lichten bekostigde hij zijn manier van leven. Hij zorgde voor zoveel overlast dat er een internationaal arrestatiebevel werd uitgevaardigd. In december 2019 werd hij opgepakt, in pretpark Tivoli in Kopenhagen. Net als de rechtbank maakte het hof zich zorgen om de Westereender over de “anti-sociale ontwikkeling” die de verdachte heeft doorgemaakt. Volgens de rechtbank was hij \'manipulatief en berekenend” te werk gegaan.

Psycholoog rad voor ogen gedraaid

De Westereender staat niet open voor diagnostiek en een eventuele behandeling. In aanloop naar de behandeling door de rechtbank leek hij daar nog anders in te staan, maar dat bleek een zoveelste truc: hij had een psycholoog een rad voor de ogen gedraaid door stoornissen voor te wenden om een lagere straf te krijgen. Hij is ook even in behandeling geweest, maar na een maand gooide hij de handdoek in de ring en moest hij terug naar de gevangenis. Hij moet aan een aantal gedupeerden bijna 1500 euro aan schadevergoedingen betalen. Aan crimineel verdiend geld moet hij een kleine 31.000 euro terugbetalen. Bij de rechtbank zei het Openbaar Ministerie dat het ontnemingsbedrag het topje van de ijsberg was, de Westereender zou nog veel meer slachtoffers hebben gemaakt.