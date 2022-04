Vijf nieuwe gezichten bij de gemeenteraad Dantumadiel

do 31 maart 2022 11.55 uur

DAMWâLD - Woensdagavond is de nieuwe gemeenteraad van Dantumadiel geinstalleerd. Martin Frensel werd beëdigd als interim-griffier. De lijst met raadsleden kent vijf nieuwe namen: Hilbrand Visser (CDA), Heerke Kooistra (SGP), Thealize Kooistra-Roorda (Gemeentebelangen), Joran Jager (BVNL) en Jari Weistra (FNP).

BVNL is nieuw in de raad. De VVD is door de verkiezingsuitslag haar zetel verloren. Deze partij werd afgelopen vier jaar vertegenwoordigd door Gerda Bos-Jonkman. Voor haar was afgelopen dinsdag de laatste dag in de gemeenteraad. Ook Romke Postma (Gemeentebelangen), Wietse Stienstra (Gemeentebelangen), Jan Jitse Visser (CDA), Adrie Slomp-Ludolphie (CDA), Tom Bakker (SGP) traden af.

Burgemeester Klaas Agricola wenste de nieuwe raad veel succes, wijsheid en plezier toe. “Riedslid wêze is net altiid maklik. It kost in soad frije tiid en jo moatte beslûten nimme yn ’t algemeen belang, foar ús mienskip. Waardear en respektear elkoar. \'Wees zacht op de mens, hard op de inhoud’. Wy wolle úteinlik allegear in gemeente wer’t jo goed wenje en libje kinne.“